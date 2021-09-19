Теперь уже высокопоставленный офицер ЦРУ, который в этом месяце сопровождал директора управления Уильяма Бернса в поездке в Индию, сообщил о симптомах, соответствующих «гаванскому синдрому». Об этом сообщили CNN и New York Times в понедельник.

Так называемый «гаванский синдром» то и дело дает о себе знать в разных концах света. И главной мишенью его становятся в основном американцы. Недавно haqqin.az информировал о том, что даже Пентагон разослал специальное указание о необходимости военных ставить в известность командование о случаях проявления загадочного, но опасного явления против них и членов их семей. Только что стал известен новый тревожный случай.

Жертве синдрома, личность которой не установлена, должна была быть оказана медицинская помощь. Так следует из публикации CNN, которая ссылается на неназванные источники.

Всего за пять лет около 200 должностных лиц США и членов их семей подверглись «гаванскому синдрому» - таинственному набору недугов, которые характеризуются мигренью, тошнотой, провалами в памяти и головокружением. Об этом феномене впервые сообщили официальные лица из посольства США на Кубе в 2016 году.

По поводу последнего инцидента представитель ЦРУ заявил Reuters, что разведывательное управление не комментирует конкретные инциденты или случаи с офицерами. «У нас есть протоколы (действий) для случаев, когда люди сообщают о возможных аномальных нарушениях здоровья, включая необходимость получения соответствующей медицинской помощи», - сказал представитель ЦРУ.

Как сообщал haqqin.az, в прошлом месяце вице-президент Камала Харрис отложила свой приезд в Ханой на три часа после прибытия. Посольство США во Вьетнаме заявило, что кто-то сообщил о проблемах со здоровьем, с признаками, связанными с пресловутым «гаванским синдромом».

Директор ЦРУ Бернс еще в июле заявлял, что он назначил старшего офицера, который когда-то руководил охотой на Усаму бен Ладена, руководителем рабочей группу по расследованию синдрома.

Группа ученых из Национальной академии наук США пришла к выводу, что наиболее правдоподобная теория происхождения явления состоит в том, что этот синдром вызывает «направленная импульсная радиочастотная энергия».

Уильям Бернс сказал, что существует «очень большая вероятность» того, что синдром вызван намеренно и что Россия может нести ответственность за это.