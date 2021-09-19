Отдел международной информации и политики 21:43

Движение «Талибан» расширило свой временный кабинет, назначив во вторник заместителей министра, но не назначив туда женщин, ужесточив таким образом свою линию, несмотря на протесты международного сообщества. Они последовали после первоначального представления состава кабинета правительства, составленного исключительно из мужчин. Международное сообщество предупредило, что будет судить «Талибан» по их действиям, и что признание правительства, возглавляемого «Талибаном», будет связано с отношением движения к афганским женщинам и национальным меньшинствам.

Как не раз сообщал haqqin.az, во время периода своего предыдущего правления в Афганистане в конце 1990-х годов талибы запрещали девочкам и женщинам посещать школы, работать и участовать в общественной жизни. Представитель правительства «Талибана» по связям с общественностью Забихулла Муджахид на пресс-конференции во вторник выступил в защиту последних изменений в составе кабинета министров, заявив, что в него вошли представители этнических меньшинств, таких как хазарейцы, и что, мол, женщины могут быть введены туда позже. Об этом сообщает Associated Press. З.Муджахид с возмущением воспринял объявленные международными организациями условия для признания власти талибов, заявив, что нет причин отказывать им в этом признании. «Организация Объединенных Наций несет ответственность за признание нашего правительства (и) за то, чтобы другие страны, включая европейские, азиатские и исламские страны, имели с нами дипломатические отношения», - сказал он. «Талибан» представил свой нынешний кабинет как временное правительство, предполагая, что изменения все еще возможны, но не обнародовал планов, состоятся ли когда-либо выборы.