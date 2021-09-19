Российским пенсионерам посоветовали полагаться на собственные сбережения
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего первого заместителя Сергея Швецова о том, что пенсионерам уже поздно помогать в части увеличения их пенсий, потому что, об этом нужно было думать самим гражданам в более молодом возрасте, не полагаясь на государство. Об этом пишет Интерфакс.
Российский чиновник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил, что действующим пенсионерам уже довольно поздно помогать в формировании дополнительного дохода на пенсии. По его мнению, гражданам к моменту выхода на пенсию стоит полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал.
"Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение его активной жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, - это называется социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане", - сказал он.
Позднее пресс-служба ЦБ распространила заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. "Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства обеспечить для всех достойную пенсию", - сказала Набиуллина.