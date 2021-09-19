Российским пенсионерам посоветовали полагаться на собственные сбережения

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала "крайне неудачными" слова своего первого заместителя Сергея Швецова о том, что пенсионерам уже поздно помогать в части увеличения их пенсий, потому что, об этом нужно было думать самим гражданам в более молодом возрасте, не полагаясь на государство. Об этом пишет Интерфакс.

Российский чиновник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявил, что действующим пенсионерам уже довольно поздно помогать в формировании дополнительного дохода на пенсии. По его мнению, гражданам к моменту выхода на пенсию стоит полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал.