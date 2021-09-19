Турецкие Bayraktar уже в Марокко

В Марокко поступила первая партия турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, сообщает Daily Sabah.



Несколько беспилотников прибыли в королевство 17 сентября, оставшиеся будут поставлены в страну в течение ближайшего времени.

Марокканские власти подписали соглашение о покупке у турецкого производителя беспилотной техники Baykar Makina 13 ударных средневысотных оперативно-тактических Bayraktar TB2 и наземных станций управления в апреле. Договоренности по поставке БПЛА были заключены на фоне возобновления в ноябре 2020-го боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре – после почти 30 лет прекращения огня.