Кадыров ответил Байдену: «В Чечне нет петухов»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал призыв президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. В ответ на это Кадыров в своем Telegram-канале подчеркнул, что в регионе «нет петухов» — только «куриные мужья», и пригласил американского лидера лично посетить республику.

«Байден злится на все мусульманские страны и вспахивает арабский мир авиабомбами… А Соединенные Штаты - самая проблемная и самая агрессивная в мире страна», - пишет глава Чечни.