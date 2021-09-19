При этом, глава Илон Маск сразу после приводнения капсулы Crew Dragon выразил недоумение из-за молчания президента США Джо Байдена по поводу этого успешного космического полета. Тем не менее, президент Джо Байден и Белый дом до сих пор не сделали никаких заявлений о приземлении.

Это и побудило Маска использовать фразу, часто используемую Республиканской партией и бывшим президентом Дональдом Трампом. «Президент Соединенных Штатов отказался даже признать четырех новейших американских астронавтов, которые помогли собрать сотни миллионов долларов для больницы св. Иуды. Какова ваша теория, почему это так?» - спросил пользователь Twitter. «Он все еще спит», - пошутил после этой записи Маск.

Его твит вызвал мгновенную реакцию пользователей соцсетей. В то время как одни били в своих комментах по президенту, другие издевательски «поддержали» его за то, что он не сразу пожелал экипажу успеха. «Чувак занят управлением нацией во время пандемии. Послевоенные брифинги разведки. Угрозы кибербезопасности. Скотские махинации и права человека. Бюджетное и налоговое законодательство», - написал один пользователь.

«Пресечение эго миллиардеров не является национальным приоритетом».

«Довольно интересно наблюдать, как Маск повторяет Трампа и прямо нападает. Он был в его консультативном совете, но все же заставил вас поверить в свою беспристрастность. Напомню: он не совершал подобных язвительных нападок на Трампа или Си Цзиньпина. Это ново, - написал другой пользователь по поводу позиции Маска, и кинул камень в огород миллиардера. - «Вы не спите, возможно, вы лучше спящего. Почему бы тебе не назначить себя следующим президентом Америки, а не спящим?».

Другие начали нападать на Байдена, используя хэштеги #SleepyJoe. «#SleepyJoe спит. #Biden действительно провалился », - написал пользователь. «Твит дня! #golden #SleepyJoe », - написал другой. Так пишет The Independent.

Как известно, Дональд Трамп использовал фразу «Сонный Джо», чтобы поиздеваться над своим соперником во время президентской кампании. Это было одно из многих прозвищ, которые он дал своему тогдашнему сопернику в президенты. Но Трампу это не помогло выиграть гонку за Белый дом.