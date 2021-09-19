Риэлторская компания в Азербайджане ООО “PMD Group” пожирает всех остальных

О слиянии с ООО “PMD Group” с последующим приостановлением деятельности объявили сегодня две компании. Таким образом, только в этом году группа поглотила семь компаний по недвижимости.

Как сообщает «Туран», ООО “PMD Group” поглощает ООО “A-Grade Real Estates” и “Amal Əmlak”. Обе сливающиеся компании основаны в августе этого года. Их уставный капитал составляет 17 млн. и 93,5 млн. манат соответственно.

Основанная в 2013 году “PMD Group” специализируется на управлении активами, инвестиции в недвижимость, а также административном управлении объектами. В этом году с группой слились ООО “P.M.D.”, ООО “Rey”, ООО “Reliance”, ООО “Vurğun YK” и ООО “Sahil AZ KO”.