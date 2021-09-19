Али Асадов и Султан Ахмед довольны уровнем отношений

Сегодня, 21 сентября, премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда бин Сулаима.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, были обсуждены перспективы деятельности DP World в Азербайджане в транспортной, логистической и других сферах.

Али Асадов на встрече с Султаном Ахмедом