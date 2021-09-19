Макрон поблагодарил Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в организации выставки уникальной коллекции Морозовых в Париже. Французский президент заявил об этом, выступая в фонде Louis Vuitton на открытии выставки "Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства".

"Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину, - сказал французский лидер. - Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась". Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Россия представила в Париже коллекцию из более чем 200 работ, находящихся в собрании живописи ведущих российских музеев. Выставка уникальной экспозиции организована Министерством культуры России совместно с фондом "Луи Виттон" (Fondation Louis Vuitton).