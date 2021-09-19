Эрдоган с трибуны Генассамблеи ООН рассказал о карабахской войне

Эрдоган заявил с трибуны Генассамблеи ООН в своем обращении к мировому сообществу о предпринятых важных шагах для установления мира и стабильности на Кавказе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что Азербайджан, используя свое право на защиту от внешней агрессии, претворил в жизнь неисполненные резолюции Совбеза ООН и положил конец оккупации своих земель: “Это событие позволило открыть окна возможностей для восстановления постоянного мира в регионе. Турция намерена поддерживать каждый позитивный шаг, который предпримут стороны”.