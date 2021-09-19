Путин назначил Агасандяна в ОДКБ
Президент России Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Кремля.
Микаэл Агасандян с 2015 года являлся заместителем директора Департамента международных организаций МИД России. Он курировал вопросы, связанные с деятельностью Совета Безопасности ООН, с ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке, санкционной политикой, отношениями на Балканах.