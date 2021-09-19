Дефолт китайской компании может запустить эффект домино с глобальными последствиями наш комментарий
События в китайской экономике, которые могут повлечь серьезные последствия для глобальной экономики, разворачиваются вокруг одной из крупнейших компаний-застройщика в Китае - China Evergrande Group. Компания оказалась на грани дефолта, набрав обязательств на сумму больше 300 миллиардов долларов. Уже в ближайшее время предстоят большие выплаты по процентам, и уверенности в том, что Evergrande удастся выполнить обязательства перед инвесторами, нет никакой.
Дурные ожидания сказались на котировках акций China Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже в понедельник. Сначала они рухнули в цене вообще на 19%, к концу торгового дня падение зафиксировалось на уровне минус 10%. На общих опасениях просел индекс Гонконгской биржи в целом – на целых 4%.
Цена акций Evergrande с начала года снизилась на 85%. При этом компания имеет кредиты в 171 китайском банке и 121 другом финансовом учреждении. Ее падение может повлечь большие проблемы не только на финансовом рынке. Подразделение, которое занимается девелопментом, владеет более чем 1300 объектами в 280 городах Китая. Дефолт компании заденет всех, кто вложился в ее проекты, а также все фирмы-подрядчики, от строителей и дизайнеров до поставщиков материалов.
Кроме того, компания занимается и другими бизнесами, от управления капиталами, производства электрических автомобилей и продуктов питания, до содержания футбольного клуба, одного из крупнейших в Китае – «Гуанчжоу». Так, акции Hengten Net, компании, которая занимается стриминговым видео и принадлежит Evergrande, уже рухнули на 14%.
Просели акции западных компаний, которым принадлежат значительные пакеты акций Evergrande: Ashmore Group и HSBC Holdings -4.77% и -3.82% на Лондонской бирже, BlackRock Inc. -3.25% на Нью-Йоркской, UBS Group -6.56% на Швейцарской бирже. Упали акции страховых и железорудных компаний из опасений, что китайский рынок недвижимости постигнет кризис кредитования на фоне краха большого девелопера. Характерно, что одна из небольших китайских компаний-девелоперов из-за панических ожиданий потеряла 87% своей стоимости. Сейчас под сомнением сам статус китайской экономики как драйвера мирового экономического развития: Китай строится, а остальные в его строительство вкладываются.
China Evergrande Group принадлежит к той группе компаний, про которые говорят «too big to fail» - слишком большая, чтобы обанкротиться. Их падение грозит большими неприятностями для национальной и даже мировой экономики, как было, например, с компанией Lehman Brothers в 2008 году, запустившей падение американского рынка недвижимости с большими последствиями для всего мира. Национальные правительства стараются спасти такие системные компании, чтобы избежать катастрофических последствий. Но эксперты в большинстве своем сомневаются, что Пекин будет выручать Evergrande. Это бы противоречило нынешней политике Си Цзиньпина по ужесточению требований к большим частным компаниям. Помощь Evergrande стала бы примером отступления китайским лидером от своих принципов и неправильным сигналом для других. Ради этого Си готов рискнуть.