События в китайской экономике, которые могут повлечь серьезные последствия для глобальной экономики, разворачиваются вокруг одной из крупнейших компаний-застройщика в Китае - China Evergrande Group. Компания оказалась на грани дефолта, набрав обязательств на сумму больше 300 миллиардов долларов. Уже в ближайшее время предстоят большие выплаты по процентам, и уверенности в том, что Evergrande удастся выполнить обязательства перед инвесторами, нет никакой.

Дурные ожидания сказались на котировках акций China Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже в понедельник. Сначала они рухнули в цене вообще на 19%, к концу торгового дня падение зафиксировалось на уровне минус 10%. На общих опасениях просел индекс Гонконгской биржи в целом – на целых 4%.

Цена акций Evergrande с начала года снизилась на 85%. При этом компания имеет кредиты в 171 китайском банке и 121 другом финансовом учреждении. Ее падение может повлечь большие проблемы не только на финансовом рынке. Подразделение, которое занимается девелопментом, владеет более чем 1300 объектами в 280 городах Китая. Дефолт компании заденет всех, кто вложился в ее проекты, а также все фирмы-подрядчики, от строителей и дизайнеров до поставщиков материалов.

Кроме того, компания занимается и другими бизнесами, от управления капиталами, производства электрических автомобилей и продуктов питания, до содержания футбольного клуба, одного из крупнейших в Китае – «Гуанчжоу». Так, акции Hengten Net, компании, которая занимается стриминговым видео и принадлежит Evergrande, уже рухнули на 14%.