Дефолт китайской компании может запустить эффект домино с глобальными последствиями наш комментарий

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

События в китайской экономике, которые могут повлечь серьезные последствия для глобальной экономики, разворачиваются вокруг одной из крупнейших компаний-застройщика в Китае - China Evergrande Group. Компания оказалась на грани дефолта, набрав обязательств на сумму больше 300 миллиардов долларов. Уже в ближайшее время предстоят большие выплаты по процентам, и уверенности в том, что Evergrande удастся выполнить обязательства перед инвесторами, нет никакой.

Дефолт China Evergrande Group может повлечь непредсказуемые последствия для мировой экономики

Дурные ожидания сказались на котировках акций China Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже в понедельник. Сначала они рухнули в цене вообще на 19%, к концу торгового дня падение зафиксировалось на уровне минус 10%. На общих опасениях просел индекс Гонконгской биржи в целом – на целых 4%.

Цена акций Evergrande с начала года снизилась на 85%. При этом компания имеет кредиты в 171 китайском банке и 121 другом финансовом учреждении. Ее падение может повлечь большие проблемы не только на финансовом рынке. Подразделение, которое занимается девелопментом, владеет более чем 1300 объектами в 280 городах Китая. Дефолт компании заденет всех, кто вложился в ее проекты, а также все фирмы-подрядчики, от строителей и дизайнеров до поставщиков материалов.  

Кроме того, компания занимается и другими бизнесами, от управления капиталами, производства электрических автомобилей и продуктов питания, до содержания футбольного клуба, одного из крупнейших в Китае – «Гуанчжоу». Так, акции Hengten Net, компании, которая занимается стриминговым видео и принадлежит Evergrande, уже рухнули на 14%.

Товарищ Си не станет выручать Evergrande. Это бы противоречило его нынешней политике

Просели акции западных компаний, которым принадлежат значительные пакеты акций Evergrande: Ashmore Group и HSBC Holdings -4.77% и -3.82% на Лондонской бирже, BlackRock Inc. -3.25% на Нью-Йоркской, UBS Group -6.56% на Швейцарской бирже. Упали акции страховых и железорудных компаний из опасений, что китайский рынок недвижимости постигнет кризис кредитования на фоне краха большого девелопера. Характерно, что одна из небольших китайских компаний-девелоперов из-за панических ожиданий потеряла 87% своей стоимости. Сейчас под сомнением сам статус китайской экономики как драйвера мирового экономического развития: Китай строится, а остальные в его строительство вкладываются.  

China Evergrande Group принадлежит к той группе компаний, про которые говорят «too big to fail» - слишком большая, чтобы обанкротиться. Их падение грозит большими неприятностями для национальной и даже мировой экономики, как было, например, с компанией Lehman Brothers в 2008 году, запустившей падение американского рынка недвижимости с большими последствиями для всего мира. Национальные правительства стараются спасти такие системные компании, чтобы избежать катастрофических последствий. Но эксперты в большинстве своем сомневаются, что Пекин будет выручать Evergrande. Это бы противоречило нынешней политике Си Цзиньпина по ужесточению требований к большим частным компаниям. Помощь Evergrande стала бы примером отступления китайским лидером от своих принципов и неправильным сигналом для других. Ради этого Си готов рискнуть.