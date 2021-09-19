Дело в том, что с 2019 года страной управляет правительство меньшинства: либералы не обладают необходимыми для большинства в парламенте 170 местами. Поэтому для проведения своих решений им приходится все время идти на уступки и договариваться с формальной парламентской оппозицией – представителями леволиберальной Новой демократической партии или с Квебекским блоком. Удачная политика борьбы с ковидом повысила популярность Либеральной партии, и Трюдо решил использовать это обстоятельство, чтобы на досрочных выборах конвертировать этот успех в парламентское большинство.

В Канаде завершилась кампания по досрочным парламентским выборам. Она позволила Либеральной партии и ее лидеру Джастину Трюдо остаться у власти, но замысел, подтолкнувший премьера в августе объявить о досрочных выборах, осуществить не удалось.

Однако произошел казус: именно объявление выборов повлияло на падение возросшей было популярности либералов. Оппозиционные партии разумно обратили внимание избирателей, что в условиях борьбы с пандемией как раз парламентская кампания совершенно неуместна, и что ради достижения политического результата Трюдо готов подвергать риску жизни сограждан. Да и трата 600 миллионов канадских долларов на проведение кампании несвоевременна. Сыграло свою роль и то, что у правой оппозиции, у Консервативной партии, появился способный лидер Эрин О’Тул, бывший военный летчик.

Однако чего у Джастина Трюдо не отнять, так это большого политического везения. Как ни крути, этот красавчик все-таки баловень судьбы. Еще накануне выборов О’Тул даже немного опережал его в рейтингах, однако голосование показало, что Либеральная партия удержала имеющиеся позиции. Да, взять большинство, как надеялись, не удалось, но при своих остались, повторив почти в точности результат 2019 года.

Коалиционных правительств в Канаде традиционно избегают, поэтому опять придется договариваться по ситуации с оппозицией, но зато парламентские выборы опять отодвинулись на пять лет. Пришедший к власти в 2015 году молодой премьер на своем посту становится лидером-ветераном. Да, первоначальный успех, когда либералам под его руководством удалось завоевать 184 места, повторить уже не удается, но и оспорить его лидерство пока тоже некому.