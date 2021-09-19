Армяне в Карабахе остались и без света. Крупная авария
«Весь Карабах был обесточен в течение нескольких часов вечером во вторник», - заявил в интервью Sputnik Армения представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Унан Тадевосян.
"Три раза за вечер отключили свет ", - сказал Тадевосян.
По его данным, перебои с подачей электроэнергии возникли из-за крупной аварии.
Отметим, что в подконтрольном российским миротворческим силам городе Ханкенди, как неоднократно писал haqqin.az, более двух месяцев нет питьевой воды, а представители марионеточного режима говорят о том, что для устранения проблемы они ожидают выпадения интенсивных дождей.