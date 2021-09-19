За исполнением поручений Ильхама Алиева будут следить посредством единой информационной системы госконтроля
С целью создания новой электронной информационной системы для осуществления в электронном порядке контроля за состоянием исполнения указов, распоряжений и поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева и оценивания деятельности местных органов исполнительной власти на базе основных показателей эффективности 3 января 2021 года главой азербайджанского государства был издан указ «О создании информационной системы государственного контроля». Об этом сообщает АзерТадж.
В соответствии с указом в Администрации президента Азербайджана создана новая электронная система, обеспечивающая контроль за своевременным и полным исполнением подписанных указов и распоряжений по всем сферам, а также поручениями И.Алиева.
Посредством новой системы будут выявляться и проблемы с просроченными задачами, приниматься соответствующие меры для их устранения.
Все центральные и местные органы исполнительной власти, государственные компании, публичные юридические лица подсоединились к Информационной системе госконтроля.
В то же время посредством системы проводится оценивание с применением ключевых показателей эффективности, разработанных на основе критериев, характеризующих текущее состояние и развитие районов страны в различных сферах. По результатам оценки можно будет выявить тенденции развития регионов, состояние выполнения работ по намеченным приоритетным направлениям, своевременно выявить насущные проблемы.