За исполнением поручений Ильхама Алиева будут следить посредством единой информационной системы госконтроля

С целью создания новой электронной информационной системы для осуществления в электронном порядке контроля за состоянием исполнения указов, распоряжений и поручений президента Азербайджана Ильхама Алиева и оценивания деятельности местных органов исполнительной власти на базе основных показателей эффективности 3 января 2021 года главой азербайджанского государства был издан указ «О создании информационной системы государственного контроля». Об этом сообщает АзерТадж.

В соответствии с указом в Администрации президента Азербайджана создана новая электронная система, обеспечивающая контроль за своевременным и полным исполнением подписанных указов и распоряжений по всем сферам, а также поручениями И.Алиева.