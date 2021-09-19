Нуланд не угостила Джейхуна Байрамова печеньками

В.Нуланд - хорошо известная персона на постсоветском пространстве после цветной революции в Украине. Буревестник постсоветских оранжевых революций В.Нуланд получила скандальную популярность после того, как примкнула к протестующим на Майдане и угощала революционными печеньками.

Накануне, 21 сентября, на полях 76-ой сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Но на встрече с азербайджанским министром, судя по сообщению МИД Азербайджана, Нуланд пришла с чувством глубокой благодарности за отслуживших в Афганистане азербайджанских миротворцев.

А Джейхун Байрамов проинформировал Нуланд о сложившейся обстановке в Карабахе после капитуляции Армении и подписания Московского трехстороннего соглашения, о необходимости скорейшей деблокировки коммуникаций и путей сообщения. Но по словам Дж.Байрамова, этому мешает деструктивизм руководства Армении.

И, конечно же, стороны обсудили энергетику. А как же без нее в отношениях США с Азербайджаном? Не печеньками же угощать азербайджанского министра?!