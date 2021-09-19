Эйнулла Фатуллаев 04:22

Поразительное единство духа проявляют Иран и США по отношению к Армении. После долгих десятилетий конфронтации в различных уголках земного шара, теократия и демократия нашли общую точку соприкосновения на Южном Кавказе. Вашингтон и Тегеран общими усилиями упорно пытаются поднять с колен упавшую Армению. Хотя до нынешнего жалкого состояния Ереван довели самонадеянность и упорство потерявших трезвость суждений политиков. Армения вопреки здравой логике и словно оскверняя память сложивших головы тысяч воинов во имя сдувшейся первым ветерком перемен идеи «миацума», празднично отмечает достижения своей независимости. Смех сквозь слезы, но кричащие передовицы ереванских газет поражают величайшей степенью всеобщего бесстыдства: «В центре Еревана устроили впечатляющее шоу дронов». Под ударами не этих игрушечных, а наводящих ужас турецких и израильских дронов погибали тысячи армян, завлеченных на чужие земли популистскими лозунгами потерявших почву под ногами политиков. Одного из этих политиков, армянского премьера Никола Пашиняна и пытается удержать на ногах и во власти теократия с демократией, скованные одной целью – сдерживанием разрастающегося влияния Азербайджана.

Воодушевленные братской поддержкой соседнего Ирана, армянские политики пришли в восторг после нового заявления посла США в Армении Линн Трейси, которая после окончания войны больше выступает в ипостаси официального представителя армянского правительства. Приятные слова Трейси – бальзам на сердце, словно как божок по душе Пашиняна босыми ножками пробежали. Трейси не согласилась с Путиным и открыто заявила, что проблема Нагорного Карабаха все еще не урегулирована и, оказывается, Вашингтону в этом направлении надо еще долго работать. Только с кем и как собирается работать посол США в Армении? В тысячный раз приходится повторять, что на территории Азербайджана уже не существует такого географического и административного названия, как нагорный Карабах. А есть неделимый, единый и исторический Карабах, в котором проживает небольшое армянское население. Армения же добровольно и собственноручно поставила подпись под Московским мирным соглашением, которое регламентируется общественностью двух стран, как акт о капитуляции. По правилам окончания войны и наступающим законам мирного времени Армения обязана исполнить взятые на себя обязательства по демаркации и делимитации границ, деблокированию коммуникаций и подготовке к подписанию окончательного мирного соглашения. Решение этих концептуальных задач поствоенного времени могут стать предметом переговоров между правительствами и президентами двух стран. К этому сценарию переговорного процесса Азербайджан полностью готов. Баку готов возобновить переговоры хоть завтра. Однако беспочвенные и беспредметные заявления Линн Трейси лишь усугубляют и без того напряженную ситуацию в регионе, поскольку откровенно подогревают реваншизм в армянской политической элите и разжигают новое пламя сепаратизма.

Какую цель преследует Вашингтон? Всколыхнуть слегка угасший этнополитический конфликт? Открыть дорогу в регион опоздавшему Тегерану, который пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда? И воспользоваться новой ситуацией для расширения своего влияния? Серия подстрекающих заявлений Трейси – не самодеятельность и даже не самонадеянность, речь идет об американском после, а не дипломате из Зимбабве или Никарагуа. Трейси озвучивает тезисы, спущенные из Госдепа и беспрестанно повторяет набившую оскомину мысль о незавершенности конфликта. Спрашивается, кто же мешал на протяжении 30 лет столь мощнейшей державе как США, присутствующей в регионе в статусе сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совбеза ООН, растопить замороженный конфликт и пользуясь своим непререкаемым авторитетом в международном сообществе разрешить проблему в соответствии с резолюциями ООН и международного права? Но ведь США всячески покрывали имитационным блеском Минскую ложу, повторяя раз за разом наскучившую фразу о безальтернативности бессодержательных переговоров. Вашингтон, особенно демократическая администрация в большей мере лелеяла детскую романтическую мечту «далекого крошечного Арцаха» влиятельных и богатых американских армян, опутавших своими сетями весь американский истеблишмент. Из уст американских дипломатов или политиков ни одного слова осуждения, порицания и даже несогласия в адрес армянского экспансионизма в Азербайджане так и не услышали. Ни одного слова за 30 лет! Одни беспорядочные воспоминания пенсионера Керри Ковано или никчемные нравоучения отставного Джеймса Уорлика… Ни одного осуждения в адрес оккупационного режима, стершего с лица земли целые города, историческую культуру, религиозные памятники…