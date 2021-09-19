У Чавушоглу и Блинкена состоялась «продолжительная беседа об Армении и Азербайджане»

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом на спецбрифинге для журналистов сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

По словам представителя Госдепа, в ходе переговоров, которые длились около часа, стороны обсудили ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе.

"Разумеется, они обсуждали Афганистан, - продолжил представитель Госдепа. - Также они говорили о Сирии. Кроме того, у них состоялась относительно продолжительная беседа о Кавказе - Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе".