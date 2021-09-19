Министерство образования Азербайджана вновь запускает трансляцию телеуроков в рамках программы "Время урока".

В министерстве haqqin.az сказали, что 22 сентября начнется повторная трансляция телепередач для I-IV классов, а с 29-го - для V-XI классов.

Уроки будут транслироваться пять дней в неделю с 10:00 до 18:00 на официальной странице "Время урока" в Facebook, а также по официальному каналу Минобразования на YouTube.

Телеуроки предназначены для лучшего усвоения предметов, которые ученики изучают в школе, сказали в Минобразования.