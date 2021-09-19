Число случаев заболевания COVID-19, данные о которых поступают во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), во всем мире снизилось. На прошлой неделе ВОЗ зафиксировала 3,67 млн случаев заболевания, это на 9 процентов меньше, чем за предыдущие семь дней, передает Дойче велле.

До этого мировые показатели неуклонно росли с начала июня, достигнув плато в августе. Снижение зафиксировано почти на всех континентах планеты. Только в Африке отмечено незначительное увеличение числа новых случаев.

Число смертей от коронавируса сократилось на планете на 7 процентов по сравнению с предыдущей неделей и составило без малого 60 000.