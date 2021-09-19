Президента Ирана обвинили во «лжи и цинизме»

Речь президента Ирана Ибрагима Раиси на 76-й сессии Генассамблеи ООН была наполнена «ложью и цинизмом». Так прокомментировали выступление Раиси в МИД Израиля.

«Раиси продолжает вводить в заблуждение международное сообщество своей речью, наполненной ложью и цинизмом. Международное сообщество должно осудить иранский режим и предотвратить любую возможность попадания ядерного оружия в руки этих экстремистов», - говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства Израиля, которое цитирует ТАСС.

Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, Раиси заявил, что Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с Ирана. Он указал, что «ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана».