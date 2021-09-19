В Китае обнаружили новый очаг распространения COVID

В административном центре северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине выявили три новых случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

Во избежание распространения инфекции городские власти на неделю закрыли детские сады и средние школы, кинотеатры, спортивные залы, начали кампанию массового тестирования населения. Жителям рекомендовано избегать поездок на общественном транспорте, по возможности не выходить из дома.

До информации о выявлении внутренней инфекции в Харбине очагом ее распространения стала юго-восточная провинция Фуцзянь, где начиная с 10 сентября зарегистрировано 418 случаев заражения, не связанных с «импортированными» из-за рубежа.