О чем говорил министр Шахбазов в Дубае

В конференции участвуют более 300 высокопоставленных должностных лиц, в том числе политиков, бизнесменов и экспертов. Парвиз Шахбазов выступил на панели министров на тему "Политика поддержки ускоренного расширения цепочки поставок водорода".

Министр энергетики Парвиз Шахбазов по приглашению министра энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейла Мохаммеда аль-Мазруи принял участие в выставке и конференции Gastech 2021, которая проходит 21-23 сентября в Дубае.

Министр энергетики подчеркнул, что изменение климата является реальностью, способствующей мировому энергетическому переходу, и подчеркнул важность срочного расширения использования "зеленой энергии" для достижения баланса между энергетической безопасностью и экологической безопасностью. Было отмечено, что эффективность процесса перехода на энергию требует широкого диалога между производителями и потребителями энергии.

Министр Парвиз Шахбазов также рассказал о мерах, осуществляемых в Азербайджане в связи с процессом энергетического перехода, проектах и перспективах в области возобновляемой энергии: "Цель Азербайджана, являющегося экспортером традиционных энергоресурсов, до 2030 года довести долю возобновляемой энергии в производственных мощностях электроэнергии до 30%.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев определил достижение "чистой окружающей среды" и превращение Азербайджана в страну "зеленого роста" как один из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития, что свидетельствует о приверженности страны курсу на энергетический переход".

Также было отмечено, что в Азербайджане за последний период были подписаны инвестиционные и исполнительные контракты с ведущими международными компаниями по ветровой и солнечной энергии, и в ближайшее время планируется проведение аукционов по возобновляемой энергии.

В рамках мероприятия министр энергетики Парвиз Шахбазов также принял участие в церемонии награждения Gastech Awards 2021, где Трансадриатический газопровод (TAP) стал победителем в номинации “Проект года по природному газу, СПГ и водороду".

В ходе визита был также проведен ряд встреч. На встрече между министром энергетики Азербайджана и министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлом Мохаммедом аль-Мазруи были обсуждены двусторонние и многосторонние эффективные партнерские отношения в энергетической сфере. Министр оценил реализацию проекта по строительству солнечной электростанции с компанией Masdar как показатель доверия к деловой среде в Азербайджане. Он выразил надежду, что другие компании ОАЭ, специализирующиеся в области устойчивой и современной энергетики, следуя этой традиции, будут инвестировать в соответствующие сферы в Азербайджане.

На двусторонних встречах с председателем правления ACWA Power Мухаммедом Абунайяном и генеральным директором Masdar Мухаммедом Джамелем Аль Рамахи обсуждались вопросы реализации проектов солнечных и ветряных электростанций.

Министр также встретился с генеральным секретарем Международного энергетического форума Джозефом МакМониглом и министром энергетики Шри-Ланки Удайей Гамманпилой и дал интервью CNN. Были даны ответы на вопросы, связанные с будущим нефтяной и газовой промышленности, тенденциями, формирующими энергетический сектор в следующем десятилетии, инициативами по энергетическому переходу в Азербайджане и другими темами.

Отметим, что на выставке Gastech большим стендом представлена и государственная нефтяная компания Азербайджана.

Выставка и конференция Gastech, являющиеся одним из ведущих мировых мероприятий по природному газу, сжиженному природному газу, водороду и энергетике в целом, впервые за период, прошедший после начала пандемии COVID-19, собрали специалистов мировой энергетической отрасли.