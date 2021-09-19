США оставили Израиль без денег

Конгрессмены от Демократической партии США в Палате представителей заморозили экстренную помощь Израилю в размере 1 миллиарда долларов. Израильское MIGNews пишет, что эти средства были необходимы Израилю для переоснащения системы «Железный купол».

Согласно сообщению, демократы просто отказались голосовать за более широкий законопроект по финансированию, в который была включена помощь Израилю. По данным Politico, в число конгрессменов, блокировавших законопроект, входят те, кто настаивал на прекращении поставок оружия в Израиль во время операции «Страж стен».

В то же время, по словам Стени Хойера, лидера демократического большинства в Палате представителей, средства на «Железный купол» были заморожены из-за «технической ошибки» и будут утверждены в ближайшее время.

По мнению экспертов, принятое решение о заморозке финансирования не означает, что США не помогут Израилю, вероятно, помощь просто задержится на несколько недель.