Кабинет министров Азербайджана утвердил ряд изменений относительно деятельности учебных заведений в условиях пандемии COVID-19.

Согласно постановлению «Об утверждении «Временных правил организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане» в период режима особого карантина», опубликованному на сайте правительства и подписанному премьер-министром Али Асадовым, все учащиеся в высших и средних специальных учебных заведениях старше 18 лет должны иметь паспорт COVID-19 (свидетельство о вакцинации COVID-19 или сертификат об иммунитете к коронавирусной инфекции).

Кроме того, не менее 80% сотрудников образовательных учреждений должны иметь паспорт COVID-19. Однако это требование не распространяется на образовательные учреждения, где обучаются менее 200 учащихся.

Заполняемость аудиторий не должна превышать 70% мест.

В образовательных учреждениях возобновляется и деятельность буфетов с учётом всех гигиенических требований. Кроме того, в период действия специального карантина на образовательных предприятиях могут работать спортивные и актовые залы, библиотеки, бассейны. Но в них должно быть ограниченное число пользователей, которые обязаны соблюдать все гигиенические правила и социальную дистанцию.