Азербайджанские и турецкие саперы работают в Карабахе

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Проводится разминирование дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что ведутся инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций азербайджанских подразделений, дислоцированных в горной местности.