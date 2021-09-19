Азербайджанские и турецкие саперы работают в Карабахе
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Проводится разминирование дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники, сообщили в Минобороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что ведутся инженерные работы по прокладке новых путей обеспечения в направлении позиций азербайджанских подразделений, дислоцированных в горной местности.
В распоряжение инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях, передана техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования) производства компании ASFAT, подведомственной Министерству национальной обороны Турции. Эта техника была задействована в работах по очистке азербайлданских населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
На освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями на сегодняшний день очищено от мин более 11 900 гектаров. В целом утилизировано более 16 000 мин и неразорвавшихся боеприпасов.