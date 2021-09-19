24 сентября 2021 года в Баку в Центре Гейдара Алиева состоится международная конференция «Дизайн образования в постпандемийный период с позиции 4-й промышленной революции».

- В каком формате будет проходить конференция и кто является организатором этого мероприятия международного уровня?

- Международная конференция проводится при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева, министерств образования и сельского хозяйства Азербайджанской Республики в партнерстве с Бакинским Медиа-центром, Государственным агентством по туризму страны, Общественным объединением «Региональное развитие» и Обществом исследований будущего - отделением «Проекта тысячелетия» в Азербайджане.

- Каковы цели конференции?

- Изначально мы задались целью способствовать формированию инициативы и укреплению представлений об Азербайджане как «платформе цифрового диалога», на которой обсуждаются важные вопросы, выходящие далеко за пределы и проблематику региона.

Ввиду широты охвата конференция будет проходить в гибридном формате, ее сессии организованы как в формате online так и ofline. Будут предоставлены возможности для подключения к работе конференции посредством интернета. Это создаст возможность более качественного и количественного участия. Желающие могут зарегистрироваться и интерактивно участвовать в работе конференции, задавая вопросы спикерам.

Учитывая, что анонсы о конференции размещаются на страницах в соцсетях университетов, научных и мозговых центров, которые представляют иностранные спикеры, ожидается, что аудитория и география вовлечённости будет достаточно высокой. А это, помимо актуализации вопросов образования в постковидную эпоху и популяризации феномена 4-й промышленной революции, привлечет внимание к Азербайджану как к формирующейся платформе цифрового диалога по актуальным вопросам.

Если же говорить о целях более конкретно, то в первую очередь, конечно же, они состоят в том, чтобы быть готовыми к вызовам времени, готовить специалистов, отвечающих его требованиям, знать, какие способности и навыки понадобятся через 10 лет, как их совершенствовать, откуда черпать базу знаний, как делать выбор между информационной шумихой и действительно ценной информацией для обретения качественно новых способностей.

Слушателям конференции будет представлен опыт западных стран и США, стран Азии, а также корпоративная и публичная практика внедрения достижений 4-й промышленной революции в секторах образования, сельского хозяйства, трудовых отношений и высоких технологий.

- Представители каких стран и организаций примут участие в конференции?

- Мы постарались максимально разнообразить состав участников конференции, чтобы как можно было больше разных видений и ракурсов проблемы. Наряду с представителями нашей страны в конференции примут участие зарубежные эксперты. Это целый консорциум ученых из многих стран. Ожидаем приветственные выступления представителей UNICEF, UNESCO, Всемирного экономического форума.

С презентациями выступят директор международной организации «Проект Тысячелетия» (Millennium Project) Джером Гленн, профессор Джей Ли из Университета Цинцинатти, который одновременно является вице-президентом FoxConn, профессора Эрик Тсуи (один из ведущих специалистов в мире по управлению знаниями) и Норберт Гронау (действительный член германской Академии технических наук) из Гонконгского политехнического и Потсдамского университетов соответственно, ректор Абдуллах Аталар из Билькентского университета и ректор Недждет Унувар из Университета Анкары, вице-ректор Алан Лау из Свинбернского Технологического Университета Сиднея, академик Агеев (Российская Академия естественных наук). Это лишь часть наших зарубежных гостей.

В работе конференции примут участие эксперты из Турции, США, Австралии, Мексики, Бразилии, России, Германии, Израиля, Канады, Камеруна, Алжира. С пяти континентов, как в «Хамсе» Низами Гянджеви, к юбилейной дате которого, кстати, и приурочено данное мероприятие.

- Какие темы планируются рассмотреть на конференции?

- Прежде всего, как это видно из названия конференции, будем говорить о влиянии Четвертой промышленной революции на образование в постковидном мире. Ведь все мы постоянно размышляем о будущем, планируем его, а оно, в свою очередь, тесно связано с наукой и образованием. Как видите, организаторами и партнерами конференции являются структуры самых разных направлений, но все их объединяет одна цель – развитие нашего общества человеческого потенциала и, конечно же, нашей страны.

В нашу в эпоху глобальных перемен, когда происходит трансформация в направлении индустрии 4.0, как общество, так и экономика с неминуемой необходимостью должны адаптироваться к этим изменениям. Экономика и общество развиваются и становятся «умными», а залогом этих преобразований являются знания.

Одним из основных посылов конференции является то, что пандемия настолько ускорила цифровизацию общества, что процесс стал необратимым и развитие идет по экспоненте. Оно несет много положительных преобразований, позволяя раскрываться потенциалу как отдельных людей, так и общества в целом. А одной из самых восприимчивых к изменениям и показательной по последствиям в жизнедеятельности человека является именно сфера обучение и управления знаниями.

Цифровизация окажет существенное влияние на все стороны нашей деятельности, в том числе и на рынок труда, которому посвящена одна из панелей конференции.

По предположениям футурологов, скоро исчезнет много профессий, но появится огромное количество новых. Всем нам понадобятся новые знания и навыки. Около 10% профессий, ныне существующих в мире, к 2030 году будут связаны с сектором ИКТ. Поэтому надо быть готовыми к постоянным новым образовательным процессам, совершенствованию умений и обучения. В творческом потенциале человека всегда будет необходимость, и поэтому начнут формироваться новые горизонты самореализации людей. На конференции также пойдет разговор о больших данных, об искусственном интеллекте и его применении в сельском хозяйстве, о предиктивной аналитике и машинном обучении. Планируем в будущем сделать эту платформу устойчивой, и с регулярной частотой поднимать вопросы, которые могут стать серьезными вызовами, если на них не обращать внимания.

- Министерство сельского хозяйства является одним из организаторов конференции, а как обстоят дела с образованием и наукой в этом секторе?

- Как вы знаете, развитие ненефтяного сектора является сегодня одним из приоритетных направлений азербайджанской экономики. И именно аграрный сектор как составная часть ненефтяной сферы вносит значительный вклад в ВВП Азербайджана. Его роль в экономике страны все более возрастает, становится положительным фактором в развитии страны.

Образование и наука идут в одном строю с агропромышленным сектором. Мы наблюдаем то, как с серьезными показателями в развитии сектора сельского хозяйства осуществляется развитие научной платформы министерства. Хотелось бы отметить, что в неё входят Азербайджанский государственный аграрный университет, Центр аграрных исследований и семь научно-исследовательских институтов, Инновационный центр. В настоящее время агропромышленный сектор превращается в сеть проектов «умное сельскоЕ хозяйства», на основе которых формируется и идея «умное село».

Цифровизация накладывает серьезный отпечаток на аграрный сектор, который становится одним из инновационных. Наряду с этим появляются и новые вызовы, к которым надо быть готовым. Например, к новым формам управления и подготовки специалистов, потому что появление новых технологий создает потребность в подготовке профильных кадров, в нашем случае кадров в области «умного сельского хозяйства». И решить данную задачу нам поможет только образование, которое формирует новый тип специалистов, требуемых экономике в эпоху 4-й промышленной революции.