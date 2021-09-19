Турция обсуждает с Баку и Москвой новые газовые контракты

Ожидается, что потребление природного газа в Турции в 2021 году превысит 60 млрд куб. м, сообщил журналистам в кулуарах конференции Gastech заместитель министра энергетики страны Алпарслан Байрактар, пишет Интерфакс.

"За последние несколько лет выросло потребление электроэнергии, при этом ВИЭ стали играть заметную роль, а потребление газа со стороны электроэнергетики немного снизилось. В этом году мы видим, что потребление газа растет. Высокие цены на газ влияют на поставки энергоресурсов. В прошлом году мы смогли получить больше СПГ (15 млрд куб. м), потому что были конкурентные цены, этот год будет действительно тяжелым, но мы ведем переговоры с нашими текущими поставщиками, как Азербайджан, Россия, о новых контрактах и объемах... Переговоры идут хорошо", - заявил Байрактар.