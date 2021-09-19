Министр Шахбазов против необдуманной ставки на ВИЭ наш комментарий
Газ - самый чистый традиционный источник энергии стал теперь и самым дорогим. Недавно агентство Fitch сообщило, что в Европе природный газ продается в 1,5 раза дороже, чем нефть. Но с тех пор газ подорожал еще больше, что принудило экспертов к более критическому подходу к перспективе глобального отказа в ближайшие годы от газа и его более «грязных» аналогов. Участились случаи критики даже достаточно высокопоставленными специалистами сторонников необдуманно быстрого, революционного перехода на чистую энергию. Накануне об этом заявил на конференции Gastech и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Азербайджанский министр заявил, что небывалый рост в последние дни мировых цен на газ стал следствием необдуманной ставки на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Такие высокие цены на газ он объяснил недостатком инвестиций, а также не очень правильным пониманием реальности, когда с высоких трибун все твердят, что мы обеспечим энергобезопасность мира за счет ВИЭ. Шахбазова поддержал и министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби, выразивший озабоченность высоким уровнем цен. Он выступил против таких высоких цен, которые не могут удовлетворять потребителя. А ведь еще совсем недавно все правительства на самом высоком уровне двумя руками голосовали за полный переход на ВИЭ, и как можно скорее.
Но рост цен на газ заставил взглянуть на всю энергетическую сферу другими глазами. Вначале, как и ожидалось, Запад набросился на Россию и ее газового монополиста – группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Немало досталось и «Северному потоку 2», борьба против которого, видимо, еще не скоро найдет свое логическое завершение. Однако рост цен на газ вскоре перешагнул и на другие континенты, это почувствовали на себе потребители и в Азии, и в Америке.
А тут и Кремль прокомментировал ситуацию с ростом цен на газ в Европе. Его заявление было категорично - к России эти процессы не имеют никакого отношения. Более того, эти спотовые цены (а речь идет именно о спотовых ценах на европейских хабах-биржах) также не влияют на цены на трубный газ. То есть Россия от всех этих скорее спекулятивных биржевых игр никакой выгоды не получает. А что касается «Северного потока — 2», то «скорейший его ввод в эксплуатацию существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке».
И наиболее верным в такой ситуации видится вывод Международного энергетического агентства (МЭА). Резкий рост цен на газ в Европе был вызван сочетанием сильного восстановления спроса и более слабого, чем ожидалось, предложения, а также погодой, что привело к продолжительному отопительному сезону прошлой зимой. (Тут надо бы добавить и жаркое лето, которое вызвало большую потребность в охлаждении помещений кондиционерами). Имела место и более низкая доступность энергии ветра в последние недели.
Недавнее повышение мировых цен на природный газ является результатом множества факторов, и возлагать ответственность за переход на чистую энергию или другие факторы неправильно. А интегрирование всех этих факторов показывает все же, что вина в основном ложится на евроруководство. И все внутренние бюрократические проволочки и затянувшаяся политическая игра вокруг «Северного потока 2», и прочие обвинения в адрес России нужно было предвидеть и принять соответствующие решения. И если даже Москва и обыграла в газовой игре Брюссель, чему в немалой степени способствовал и Вашингтон, то эту победу надо признать, а дальше – приступить к разработке и реализации новых планов.
К тому же, судя по имеющейся информации, Россия выполняет свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами. Правда, ее экспорт в Европу снизился по сравнению с уровнем 2019 года, но и это сделано не просто в одностороннем порядке. А в опустошении подземных газохранилищ Европы виновна вовсе не Россия, а холодная зима и жаркое лето, когда из ПГХ приходилось выкачивать все запасы для обеспечения собственной комфортности. Да, многие эксперты считают, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Дескать, это позволит России также подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок. Хотя говорить о благородности в данном случае не совсем корректно – сколько головной боли Запад во главе с США доставил Москве с тем же «Северным потоком 2».
Ошибки экономистов могут привести к кризису, но его можно преодолеть, так как в экономике все поддается математическим расчетам. Ошибка же политиков, особенно допущенная ради достижения цели любой ценой и всеми средствами исправить намного сложнее. В данном случае речь идет именно о просчетах западных политиков. Они не учли, что сегодня газ – важный инструмент балансировки энергетического рынка. Решающее его значение для выработки электроэнергии – а высокие цены на газ повлекли за собой и рост на электроэнергию - можно было просчитать. В этом, пожалуй, и заключается главная беда европолитиков, слишком понадеявшихся на умеренные погодные условия и ВИЭ. Конечно, по мере продвижения перехода к чистой энергии на пути к нулевому уровню выбросов глобальный спрос на газ начнет снижаться, но он все равно надолго останется важным компонентом энергобезопасности, в том числе и обеспечения электроэнергией. Не учитывать это в Европе с небольшими газовыми ресурсами и с большими сезонными колебаниями спроса на нее непростительно.