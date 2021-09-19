Газ - самый чистый традиционный источник энергии стал теперь и самым дорогим. Недавно агентство Fitch сообщило, что в Европе природный газ продается в 1,5 раза дороже, чем нефть. Но с тех пор газ подорожал еще больше, что принудило экспертов к более критическому подходу к перспективе глобального отказа в ближайшие годы от газа и его более «грязных» аналогов. Участились случаи критики даже достаточно высокопоставленными специалистами сторонников необдуманно быстрого, революционного перехода на чистую энергию. Накануне об этом заявил на конференции Gastech и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Азербайджанский министр заявил, что небывалый рост в последние дни мировых цен на газ стал следствием необдуманной ставки на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Такие высокие цены на газ он объяснил недостатком инвестиций, а также не очень правильным пониманием реальности, когда с высоких трибун все твердят, что мы обеспечим энергобезопасность мира за счет ВИЭ. Шахбазова поддержал и министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби, выразивший озабоченность высоким уровнем цен. Он выступил против таких высоких цен, которые не могут удовлетворять потребителя. А ведь еще совсем недавно все правительства на самом высоком уровне двумя руками голосовали за полный переход на ВИЭ, и как можно скорее.

Но рост цен на газ заставил взглянуть на всю энергетическую сферу другими глазами. Вначале, как и ожидалось, Запад набросился на Россию и ее газового монополиста – группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против «Газпрома» за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Немало досталось и «Северному потоку 2», борьба против которого, видимо, еще не скоро найдет свое логическое завершение. Однако рост цен на газ вскоре перешагнул и на другие континенты, это почувствовали на себе потребители и в Азии, и в Америке.

А тут и Кремль прокомментировал ситуацию с ростом цен на газ в Европе. Его заявление было категорично - к России эти процессы не имеют никакого отношения. Более того, эти спотовые цены (а речь идет именно о спотовых ценах на европейских хабах-биржах) также не влияют на цены на трубный газ. То есть Россия от всех этих скорее спекулятивных биржевых игр никакой выгоды не получает. А что касается «Северного потока — 2», то «скорейший его ввод в эксплуатацию существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке».

И наиболее верным в такой ситуации видится вывод Международного энергетического агентства (МЭА). Резкий рост цен на газ в Европе был вызван сочетанием сильного восстановления спроса и более слабого, чем ожидалось, предложения, а также погодой, что привело к продолжительному отопительному сезону прошлой зимой. (Тут надо бы добавить и жаркое лето, которое вызвало большую потребность в охлаждении помещений кондиционерами). Имела место и более низкая доступность энергии ветра в последние недели.

Недавнее повышение мировых цен на природный газ является результатом множества факторов, и возлагать ответственность за переход на чистую энергию или другие факторы неправильно. А интегрирование всех этих факторов показывает все же, что вина в основном ложится на евроруководство. И все внутренние бюрократические проволочки и затянувшаяся политическая игра вокруг «Северного потока 2», и прочие обвинения в адрес России нужно было предвидеть и принять соответствующие решения. И если даже Москва и обыграла в газовой игре Брюссель, чему в немалой степени способствовал и Вашингтон, то эту победу надо признать, а дальше – приступить к разработке и реализации новых планов.