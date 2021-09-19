Министр Амруллаев открыл в Гяндже центр STEAM видео
Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев принял участие в открытии центра STEAM при Гянджинском лицее с физико-математическом и информатическом уклоном.
В Гянджинском центре STEAM общей площадью 750 квадратных метров ученики будут обучаться робототехники, искусству, науки, инженерии, 3D-печати, мехатроники, управлению беспилотными летательными аппаратами (дронами), а также направлению STEAM Kids.
Гянджинский центр STEAM предназначен для обучения всех возрастных групп учащихся и полностью оснащен необходимыми инновационными технологиями в соответствии с содержанием программы STEAM. Наряду с учениками лицея, учащиеся и учителя других школ региона смогут воспользоваться возможностями создаными в центре.