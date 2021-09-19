Премьер-министр Армении Никол Пашинян купил систему прослушивания «Пегасус» стоимостью в 7 миллионов долларов, утверждает армянская газета «Грапарак».

Таким образом премьер Армении решил бороться с внутренними врагами. Отмечается, что устройство предназначено для применения против оппозиции, однако кандидатов выбирают по прямому указанию Пашиняна, отмечает газета.

Механизм прослушки прост: на указанный телефон отправляется обычная рекламная sms-ссылка, после открытия которой система устанавливается в мобильном телефоне и делает доступными сети Signal, WhatsApp, Telegram и Facebook.