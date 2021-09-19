Министр Шахбазов: ЛУКОЙЛ выразил желание стать оператором «Достлуга»

Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» выразила намерение об участии в разработке азербайджано-туркменского месторождения «Достлуг» в качестве оператора, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«21 января 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море. НК ЛУКОЙЛ выразила намерение об участии в разработке месторождения «Достлуг» в качестве оператора», - сказал Шахбазов в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль»

По мнению специалистов, запасы месторождения «Достлуг» оцениваются в 50 млн тонн нефти и не менее 30 млрд кубометров газа. По мнению представителей SOCAR, добыча углеводородного сырья с нефтяного месторождения на Каспии может начаться в течение 3-5 лет с момента достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном по реализации данного проекта.