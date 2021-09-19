Замминистра Саджапур заявил, что у Ирана хорошие отношения с Азербайджаном

У Ирана хорошие двусторонние отношения с Азербайджаном. Тегеран готов работать над трехсторонним сотрудничеством аналитических центров Ирана, Азербайджана и Турции, деятельность которых позволит еще больше укрепить сотрудничество между странами. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана, руководитель Центра политических и международных исследований МИД ИРИ Мохаммед Казым Саджапур на конференции на тему "Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран", организованной Центром анализа международных отношений (AIR).

Саджапур подчеркнул важность сотрудничества мозговых центров трех стран для дальнейшего укрепления связей между Азербайджаном, Ираном и Турцией.