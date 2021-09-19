Зеленский и Эрдоган обсудили свободную торговлю и военное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, во время переговоров главы двух государств обсудили ряд вопросов — от зоны свободной торговли до военно-технического сотрудничества. На сайте офиса президента Украины говорится, что лидеры стран также уделили внимание вопросам освобождения незаконно удерживаемых крымских татар и поддержания безопасности в Черноморском регионе.

Кроме того, президент Украины отметил стратегический характер отношений между Украиной и Турцией и обратил внимание на важность наращивания двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.