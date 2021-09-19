Хазарейцы пригрозили талибам войной

"На сегодняшний день мы увидели их временный кабинет министров, который никак не является инклюзивным. Продолжение этого процесса неприемлемо для других сил и этнических групп", - заявил Халили.

Представители шиитского меньшинства в Афганистане - общины хазарейцев - вернутся к вооруженному противостоянию с талибами, если те не выполнят обещаний и не воздержатся от тирании. Об этом заявил ТАСС бывший вице-президент Афганистана Мохаммад Карим Халили - лидер общины хазарейцев, одной из основных этнических групп страны.

"Нет сомнений, что такое положение дел станет невыносимым и для таджиков и узбеков, и они вместе с хазарейцами вернутся на поле битвы", - сказал Халили, отвечая на вопрос ТАСС, готовы ли хазарейцы присоединиться к вооруженному сопротивлению талибам.

При этом он выразил надежду, что под давлением международного сообщества пришедшее к власти движение "Талибан" не будет навязывать свою волю всему населению и страна избежит гражданской войны.

"Не надо заставлять нас вступать на путь вооруженной борьбы, чтобы защитить жизни и базовые права нашего народа", - предостерег глава хазарейской общины.

Хазарейцы составляют одну из самых многочисленных этнических групп Афганистана. Большинство населения сосредоточено в провинциях Кабул (на востоке страны), Герат (на западе) и северных регионах страны. С точки зрения религии они являются шиитами-имамитами и шиитами-исмаилитами. Поскольку в Афганистане никогда не было переписи населения, точной информации об их численности нет. По словам Халили, хазарейцы шиитского мазхаба являются третьей по численности этнической группой в Афганистане. Миллионы хазарейцев за 40 лет войны покинули эту страну и живут как мигранты в Иране, Пакистане, странах Европы, Австралии и Северной Америке.