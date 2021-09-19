Синоптики пообещали дожди и грозы

Завтра, 23 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Умеренный северо-западный ветер днем усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 19-22° тепла, днем 24-26° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы – 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, ночью и утром интенсивные, возможен град. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром в горах туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 25-29° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.