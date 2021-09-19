Государственная противопожарная служба МЧС, в соответствии со своими полномочиями, продолжает принимать меры по обеспечению пожарной безопасности в Азербайджане.

В пресс-службе МЧС haqqin.az сообщили, что в ходе мониторинга лесов и прилегающих территорий Государственной противопожарной службой в Гахском районе были обнаружены печи, незаконным способом производящие древесный уголь. Использование некоторыми лицами печей, которые изготовлены кустарным способом и не соответствуют никаким правилам пожарной безопасности, создает почву для распространения лесных пожаров, а также повышает риск для природы, жизни и здоровья людей, отметили в министерстве.

Принимая во внимание вышеизложенное, в целях обеспечения пожарной безопасности Государственная противопожарная служба МЧС возбудила в отношении данных лиц административное дело по факту нарушения статьи 2.1.1 «Правил пожарной безопасности в лесах Азербайджанской Республики». В соответствующие государственные органы были поданы официальные обращения с просьбой принять надлежащие меры в рамках закона.