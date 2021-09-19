Георгий Степанов, автор haqqin.az 13:35

Решение Китая вступить во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) остается одной из горячих тем глобальной информационной повестки. Аналитики видят в нем предвестник новой торгово-экономической войны и резкого обострения политических размолвок между Пекином и Вашингтоном. Это последнее, что сейчас нужно миру в условиях свирепствующей пандемии: цепочки поставок нарушены, стоимость транспортировки товаров баснословно высока, фондовые рынки перегреты. Официальная письменная заявка от Китая на членство в CPTPP поступила на имя Дэмиена О'Коннора, министра торговли Новой Зеландии (эта страна выполняет роль депозитария CPTPP). Решение принято после года неформальных контактов с представителями CPTPP и основано на всестороннем исследовании и оценке условий торгового пакта, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

Пикантность ситуации в том, что Китай фактически просится в стан к своим стратегическим противникам. Нужно ли им это? Ведь CPTPP является прямым наследником TTP, преференциального торгового пакта между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона (со штаб-квартирой в Токио), который первоначально продвигался бывшим президентом США Бараком Обамой. Задачей номер один TTP была нейтрализация экономического влияния Китая. Проект предусматривал почти полную отмену таможенных барьеров, установление единых стандартов оплаты труда и экологических норм производства. В Белом доме не скрывали, что соглашение направлено на достижение первенства в регионе. Как заявил тогда Обама, «в условиях, когда более 95% потенциальных потребителей нашей продукции живут за пределами США, мы не можем позволить странам вроде Китая определять правила глобальной экономики. Писать эти правила должны мы». «Шансы выглядят призрачными» Когда в январе 2017-го президентский пост занял Дональд Трамп, одним из первых его распоряжений стал указ о выходе страны из TPP. Будучи ярым ненавистником глобализации и любых международных блоков, Трамп считал, что членство в пакте ведет к сокращению рабочих мест в США и ослаблению позиций американского экспорта. Оставшиеся 11 участников подписали в 2018 году соглашение о CPTPP, также известное как TPP-11. В него входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония. Альянс охватывает около 14% мировой экономики, что составляет $13,5 трлн. Это делает CPTPP одной из крупнейших на планете зон свободной торговли по ВВП – наряду с Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), Единым европейским рынком и Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (RCEP) в регионе АТР. Велика вероятность, что заявка Пекина закончится ничем. Во-первых, его отношения с локомотивами пакта – Японией и Австралией – оставляют желать много лучшего. Во-вторых, жесткие защитные механизмы CPTPP, в целом запрещающие субсидирование государственных промышленных предприятий, едва ли сработают в случае с Китаем. Это соглашение определяет госпредприятие как объект, 50% акций которого принадлежат правительству, или в котором власти имеют законные права прямого управления. Но основная масса госпредприятий в Китае уже не подпадает под этот критерий, хотя и является получателем крупных прямых или косвенных субсидий. Например, около 70% акций ведущего производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. свободно обращаются на рынке. Тем не менее, согласно годовому отчету корпорации, в 2020 году она получила около $362 млн в виде правительственного финансирования.

Сегодня разграничительная линия между государственными и частными компаниями Китая скорее стирается, нежели становится четче. И если Пекин не пойдет на серьезные преобразования в своей внутренней хозяйственной политике (что крайне маловероятно), страны-члены CPTTP с более свободными экономиками едва ли захотят впускать этого непредсказуемого, концептуально чуждого гиганта в свой узкий и проверенный круг. По словам ведущего научного сотрудника Центра ситуационного анализа РАН Сергея Уткина, никто в Юго-Восточной Азии не хочет усиления Китая. Кроме того, создавать с ним новые зоны свободной торговли неинтересно и невыгодно: за счет таких партнерств китайский бизнес легко выходит на местные рынки, тогда как получить доступ к рынкам Поднебесной остается сложно. Это игра в одни ворота, которая всем порядком надоела. «Не секрет, что в реальности китайские инициативы оборачиваются необъятными перспективами для Пекина и малыми для партнеров», - отмечает доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Маслов. «Поскольку членство в CPTTP предполагает соответствие определенным техническим стандартам, шансы Китая на вступление в альянс пока выглядят призрачными, - говорит профессор Высшей школы международных исследований Университета Чунг-Анг в Сеуле Чунг Ён Ан. - Обойти запрет на субсидирование государственных предприятий Пекину не удастся. Кроме того, он должен провести реформы, связанные с охраной труда, правами интеллектуальной собственности и цифровой торговли». Стратегическое противостояние Наблюдатели не исключают, что к CPTTP захотят примкнуть (точнее, воссоединиться) США. Внешняя политика администрации Байдена резко контрастирует с махровым изоляционизмом Трампа. Став 46-м президентом Америки, «сонный Джо» сразу отменил несколько распоряжений своего предшественника. В частности, он одобрил возвращение страны во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату. Он восстановил прежние уважительные и в целом равноправные контакты с Евросоюзом. Если говорить о CPTTP, то Байден, похоже, намерен продолжить линию Барака Обамы. Тот считал свою страну основным бенифициаром (а не аутсайдером) соглашения (TTP) и видел в нем мощный геополитический инструмент, направленный на создание выгодной для США системы международной торговли в АТР. Что касается чудовищно испорченных при Трампе отношений с Пекином, Вашингтон явно не торопится их налаживать любой ценой -по-прежнему бесстрастно придерживаясь формулы «ничего личного, просто бизнес».