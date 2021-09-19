На американский AUKUS Китай ответил СРТРР новая геополитика
Решение Китая вступить во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) остается одной из горячих тем глобальной информационной повестки. Аналитики видят в нем предвестник новой торгово-экономической войны и резкого обострения политических размолвок между Пекином и Вашингтоном. Это последнее, что сейчас нужно миру в условиях свирепствующей пандемии: цепочки поставок нарушены, стоимость транспортировки товаров баснословно высока, фондовые рынки перегреты.
Официальная письменная заявка от Китая на членство в CPTPP поступила на имя Дэмиена О'Коннора, министра торговли Новой Зеландии (эта страна выполняет роль депозитария CPTPP). Решение принято после года неформальных контактов с представителями CPTPP и основано на всестороннем исследовании и оценке условий торгового пакта, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.
Пикантность ситуации в том, что Китай фактически просится в стан к своим стратегическим противникам. Нужно ли им это? Ведь CPTPP является прямым наследником TTP, преференциального торгового пакта между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона (со штаб-квартирой в Токио), который первоначально продвигался бывшим президентом США Бараком Обамой. Задачей номер один TTP была нейтрализация экономического влияния Китая. Проект предусматривал почти полную отмену таможенных барьеров, установление единых стандартов оплаты труда и экологических норм производства. В Белом доме не скрывали, что соглашение направлено на достижение первенства в регионе. Как заявил тогда Обама, «в условиях, когда более 95% потенциальных потребителей нашей продукции живут за пределами США, мы не можем позволить странам вроде Китая определять правила глобальной экономики. Писать эти правила должны мы».
«Шансы выглядят призрачными»
Когда в январе 2017-го президентский пост занял Дональд Трамп, одним из первых его распоряжений стал указ о выходе страны из TPP. Будучи ярым ненавистником глобализации и любых международных блоков, Трамп считал, что членство в пакте ведет к сокращению рабочих мест в США и ослаблению позиций американского экспорта. Оставшиеся 11 участников подписали в 2018 году соглашение о CPTPP, также известное как TPP-11. В него входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония. Альянс охватывает около 14% мировой экономики, что составляет $13,5 трлн. Это делает CPTPP одной из крупнейших на планете зон свободной торговли по ВВП – наряду с Соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), Единым европейским рынком и Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (RCEP) в регионе АТР.
Велика вероятность, что заявка Пекина закончится ничем. Во-первых, его отношения с локомотивами пакта – Японией и Австралией – оставляют желать много лучшего. Во-вторых, жесткие защитные механизмы CPTPP, в целом запрещающие субсидирование государственных промышленных предприятий, едва ли сработают в случае с Китаем. Это соглашение определяет госпредприятие как объект, 50% акций которого принадлежат правительству, или в котором власти имеют законные права прямого управления.
Но основная масса госпредприятий в Китае уже не подпадает под этот критерий, хотя и является получателем крупных прямых или косвенных субсидий. Например, около 70% акций ведущего производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. свободно обращаются на рынке. Тем не менее, согласно годовому отчету корпорации, в 2020 году она получила около $362 млн в виде правительственного финансирования.
Сегодня разграничительная линия между государственными и частными компаниями Китая скорее стирается, нежели становится четче. И если Пекин не пойдет на серьезные преобразования в своей внутренней хозяйственной политике (что крайне маловероятно), страны-члены CPTTP с более свободными экономиками едва ли захотят впускать этого непредсказуемого, концептуально чуждого гиганта в свой узкий и проверенный круг. По словам ведущего научного сотрудника Центра ситуационного анализа РАН Сергея Уткина, никто в Юго-Восточной Азии не хочет усиления Китая. Кроме того, создавать с ним новые зоны свободной торговли неинтересно и невыгодно: за счет таких партнерств китайский бизнес легко выходит на местные рынки, тогда как получить доступ к рынкам Поднебесной остается сложно. Это игра в одни ворота, которая всем порядком надоела. «Не секрет, что в реальности китайские инициативы оборачиваются необъятными перспективами для Пекина и малыми для партнеров», - отмечает доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Маслов.
«Поскольку членство в CPTTP предполагает соответствие определенным техническим стандартам, шансы Китая на вступление в альянс пока выглядят призрачными, - говорит профессор Высшей школы международных исследований Университета Чунг-Анг в Сеуле Чунг Ён Ан. - Обойти запрет на субсидирование государственных предприятий Пекину не удастся. Кроме того, он должен провести реформы, связанные с охраной труда, правами интеллектуальной собственности и цифровой торговли».
Стратегическое противостояние
Наблюдатели не исключают, что к CPTTP захотят примкнуть (точнее, воссоединиться) США. Внешняя политика администрации Байдена резко контрастирует с махровым изоляционизмом Трампа. Став 46-м президентом Америки, «сонный Джо» сразу отменил несколько распоряжений своего предшественника. В частности, он одобрил возвращение страны во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату. Он восстановил прежние уважительные и в целом равноправные контакты с Евросоюзом. Если говорить о CPTTP, то Байден, похоже, намерен продолжить линию Барака Обамы. Тот считал свою страну основным бенифициаром (а не аутсайдером) соглашения (TTP) и видел в нем мощный геополитический инструмент, направленный на создание выгодной для США системы международной торговли в АТР.
Что касается чудовищно испорченных при Трампе отношений с Пекином, Вашингтон явно не торопится их налаживать любой ценой -по-прежнему бесстрастно придерживаясь формулы «ничего личного, просто бизнес».
Взять хотя бы историю, рассказанную на днях The Wall Street Journal. В опубликованной изданием статье сообщалось, что администрация Байдена планирует провести новое расследование выделяемой китайскими властями денежной помощи (в частности странам Юго-Восточной Азии) в рамках 301 статьи Закона о торговле от 1974 года. Если оно вскроет факты незаконной торговой практики (демпинг, государственное субсидирование экспорта, воровство интеллектуальной собственности), то против Пекина могут быть приняты односторонние карательные меры – усиление торговых пошлин или введение новых, лишение лицензий на занятие бизнесом в США. Ко всему прочему, официальный Вашингтон вновь поднял (и адресовал Китаю) вопрос о природе коронавируса – после доклада разведки новую жизнь получила теория о лабораторном происхождении SARS-nCoV-2.
«Прошло уже почти восемь месяцев с момента прихода к власти команды Байдена, и, хотя она еще не представила окончательного вывода по оценке своей политики в отношении Китая, рамки этой политики уже относительно ясны. США продолжают жесткую конкуренцию с нашей страной, в частности, в сфере высоких технологий», - рассуждает старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» со штаб-квартирой в Пекине Цянь Фэн.
К слову, заявку на вступление в CPTTP Китай подал через день после того, как США, Великобритания и Австралия подписали историческое соглашение об обороне – AUKUS. Документ дает Канберре право использовать британские и американские технологии для построения собственных ядерных субмарин. Китай устами пресс-секретаря МИД его уже раскритиковал, назвав «безответственным» и «узколобым». Этот союз угрожает миру в регионе и подхлестывает гонку вооружений, заявил Чжао Лицзянь.
Очевидно, что Соединенные Штаты, независимо от администрации, абсолютно не заинтересованы в членстве Китая в CPTTP. Стратегическое противостояние двух сверхдержав носит все более принципиальный, бескомпромиссный и жестокий характер. Особую тревогу в Вашингтоне вызывает программа «Сделано в Китае 2025», согласно которой Поднебесная через пять лет должна стать мировым технологическим лидером в таких областях, как производство электромобилей, робототехника, искусственный интеллект. И по большому счету, не так уж важно, пополнится ли соглашение о транстихоокеанском партнерстве Китаем. Проблема в другом: любой поворот событий чреват эскалацией полномасштабного торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками планеты.