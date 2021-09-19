Житель Газаха погиб, подорвавшись на мине
Житель села Ханлыглар Газахского района Марданов Мамед подорвался на мине.
АПА сообщает, что М.Марданов подорвался на мине в селе Бала Джафарли.
Житель села Ханлыглар Газахского района Марданов Мамед подорвался на мине.
АПА сообщает, что М.Марданов подорвался на мине в селе Бала Джафарли.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.