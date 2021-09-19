Анар Багиров призвал судей не игнорировать ходатайства

«К сожалению, в последнее время многие наши коллеги-адвокаты жалуются, что их ходатайства в суды остаются без рассмотрения, отклоняются без какого-либо обоснования. Не является исключением и то, что эти ходатайства направлены на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием, в рамках необходимой правовой процедуры, на восстановление нарушенных прав и законных интересов участников уголовного процесса». Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Багиров напомнил, что адвокаты являются субъектом доказательства и содействуют полному, всестороннему и объективному осуществлению судебного разбирательства путем участия в сборе, проверке и оценке доказательств. Одной из важнейших форм участия адвоката в доказательстве вины подсудимого как в досудебном расследовании, так и в судебном разбирательстве является подача им ходатайств.

«Хочу отметить, что указанные обстоятельства ставят под угрозу реформы, осуществляемые в нашей республике для повышения эффективности и качества правосудия, и бросают тень на проводимую в этом направлении работу», - заявил Анар Багиров.

Перечисляя соответствующие статьи Уголовно-процессуального кодекса, он отметил, что не могут быть отклонены ходатайства, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств, связанных с уголовным преследованием, на восстановление нарушенных прав и законных интересов участников уголовного процесса и иных лиц, участвующих в уголовном процессе.

«Наше законодательство обязывает рассматривать каждое ходатайство участников уголовного процесса с их занесением в протокол. Досконально расследовать и в случае отказа обосновать, принять мотивированное решение по ходатайству.

Считаю, что вышеуказанные требования законодательства должны строго соблюдаться всеми судами. Ни одно ходатайство не должно быть отклонено без достаточного обоснования и указания причины, потому что такие обстоятельства не только негативно влияют на качество и эффективность правосудия, но и снижают доверие наших граждан к суду”, - сказал адвокат.