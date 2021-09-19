Скандал с прослушкой европейских дипломатов: посла Грузии вызвали в ЕС

Решение связано со скандалом вокруг предполагаемой утечки из Службы госбезопасности Грузии, возможно, свидетельствующей о прослушке сотрудниками СГБ, в том числе, иностранных дипломатов, пишет Грузия Онлайн.

Посла Грузии в Евросозе Вахтанга Махароблишвили вызвали в головной офис ЕС в Брюсселе. Об этом местной телекомпании Formula сообщил посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

«Вам уже известна реакция Брюсселя. Мы относимся к этому очень серьезно, поскольку в конечном итоге это касается нарушения Венской конвенции, кроме того, такое отношение со стороны государства-партнера не является естественным. Посол Грузии в Евросоюзе вчера был вызван в головной офис в Брюсселе, чтобы зафиксировать позицию ЕС», — сказал Харцель, отказавшись раскрывать другие детали.

Посол Евросоюза, при этом, добавил, что продолжает следить за событиями и поддерживает коммуникации с правительством Грузии.

Скандал прокомментировали и в Европейской службе внешних связей. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Петер Стано, назвал этот вопрос «очень серьезным», поскольку он имеет последствия в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Грузинское издание напоминает, что 12 сентября грузинские СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Службы госбезопасности Грузии. Среди документов – свидетельства предполагаемой прослушки разговоров духовных лиц, журналистов и дипломатов. В частности, послов Евросоюза, Германии, Израиля, а также сотрудников посольства США в Тбилиси.