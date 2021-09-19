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В Центре подготовки пилотов «Азербайджанских Авиалиний» установлен новый тренажерный комплекс для симулирования полетов на самолетах типа Embraer E-190. Новый тренажерный комплекс позволит пилотам Национального авиаперевозчика Азербайджана проходить подготовку в нашей стране без выезда за границу. Об этом сказали haqqin.az в пресс-службе AZAL. Для установки тренажерного комплекса в Национальной академии авиации было сооружено новое здание тренажерного комплекса в соответствии с последними требованиями к международным центрам подготовки пилотов. Производитель тренажерного комплекса - известный американский производитель FlightSafety International.

Соглашение о приобретении данного тренажера подписали 16 декабря 2019 года в Баку с азербайджанской стороны президент AZAL Джахангир Аскеров и ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, а со стороны компании FlightSafety International – исполнительный директор по услугам авиатренажеров Джон Ван Марен и директор по продажам Филипп Делфур. После установки в НАА новый тренажерный комплекс FS1000 Embraer E190-E1 Level D Full Flight Simulator успешно прошел сертификацию со стороны Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), подтвердив соответствие уровню D, являющемуся наивысшим для тренажеров.

В процессе сертификации со стороны EASA были проверены более 170 тестов по качеству и летным процедурам. Была проверена совместимость с реальным воздушным судном по всем системам тренажера. Обучение на данном комплексе будут проходить не только пилоты азербайджанских, но и иностранных авиакомпаний. Полет на тренажере EMB190-100 полностью воспроизводит кабину самолета, динамику полета и видимость окружающего с максимальной реалистичностью. Это позволяет пилотам при успешном прохождении обучения получить лицензию на новый тип воздушного судна или пройти переподготовку.