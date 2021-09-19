В Кремле сказали, что не согласны с Турцией

Как сообщал ранее haqqin.az, выступая на проходящей в Нью-Йорке осенней сессии Генассамблеи ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - отметил турецкий лидер.

Сегодня же в Кремле прокомментировали заявление президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль сожалеет, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Крыма звучат в тот момент, когда идет подготовка визита турецкого лидера в Россию.