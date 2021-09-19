В Кремле сказали, что не согласны с Турцией
Как сообщал ранее haqqin.az, выступая на проходящей в Нью-Йорке осенней сессии Генассамблеи ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ.
"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - отметил турецкий лидер.
Сегодня же в Кремле прокомментировали заявление президента Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль сожалеет, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Крыма звучат в тот момент, когда идет подготовка визита турецкого лидера в Россию.
По словам Пескова, в Москве сожалеют, "что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами".
Позиция Турции по Крыму хорошо известна России, Москва категорически с этой позицией не согласна, сообщил Песков. "Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - сказал представитель Кремля.