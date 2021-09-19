В России взбунтовались борцы: «Нам платят меньше, чем получают азербайджанские спортсмены»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подверг критике размер призовых выплат спортсменам и тренерам в России за победу на Олимпийских играх в Токио. Он сравнил российские премии со странами ближнего зарубежья.

По словам российского специалиста, золотая медаль Олимпийских игр-2020 в России была оценена в 56 тысяч долларов. «Даже среди республик бывшего СССР мы на последнем месте. Азербайджан, Грузия, Узбекистан платят больше! Мы на последнем месте. Что мы делаем, ребята? Мы упали куда?» — цитирует Тедеева «СЭ».

По мнению главного тренера национальной команды, спортсменов, которые добились высоких результатов, можно простимулировать. «Мы такая держава, спортивная держава, почему мы своих героев не ценим? Олимпийцев своих, тренеров? Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно», — возмущен он.

«Если ты иностранец, тебе платят 10 тысяч долларов и выше в месяц, а если не иностранец, а результат показываешь, платят не больше 130 тысяч рублей в месяц. Удивительно это, кто такие решения принимает?» – негодует Тедеев.

Отметим, что азербайджанские спортсмены за серебрянную медаль на Олимпиаде в Токио получили 200 тысяч манатов (117 тысяч долларов), а за бронзовую 100 тысяч манатов (58 тысяч долларов). Несмотря на большие призовые, золотая медаль азербайджанскими спортсменами завоевана не была.