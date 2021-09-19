Британцы сообщили о хакерских атаках на азербайджанских чиновников

Британская компания по информационной безопасности Cyjax обнаружила масштабную кибератаку против сотрудников госструктур Азербайджана, России и других соседних с ними государств. Об этом говорится в отчете компании.

В числе российских структур, подвергшихся фишинговой атаке, оказались Российская академия наук (РАН), почтовый сервис Mail.ru и неназванные чиновники. Также пострадали сотрудники госорганов из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, Туркменистана и других стран.