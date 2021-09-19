Начальники генштабов России и США встретились в Хельсинки
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли встретились в Хельсинки. Они обсусдили вопросы снижения риска возникновения конфликтов между военными, сообщает Миноброны России.
«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер»,— сообщили в Минобороны.
По информации The Wall Street Journal, переговоры состоялись на фоне поиска способов борьбы с терроризмом после ухода США и их союзников из Афганистана.