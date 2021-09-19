МВД предупреждает владельцев поддельных COVID-паспортов

Вместе с лицом, продающим поддельный COVID-паспорт, уголовную ответственность несет и гражданин, купивший и использующий этот документ, сказал начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.

Гаджиев подчеркнул, что деньги, заплаченные за приобретение поддельного COVID-паспорта, могут быть классифицированы как взятка. Это вопрос, связанный со следственными действиями, и, согласно статье 320 УК Азербайджана, изготовление и использование поддельных документов создает ответственность и наказывается штрафом от 3 тысяч до 6 тысяч манатов, исправительными работами сроком до 2 лет или лишением свободы сроком до 2 лет.

«Другая статья УК говорит о том, что умышленное использование поддельных документов предусматривает еще более тяжелое наказание. Гражданин, который приобретает такой COVID-паспорт, делает это сознательно, зная, что документ поддельный. В отношении лиц, совершивших это деяние, выбираются меры пресечения согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса», - указал Гаджиев.