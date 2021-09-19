Состояние арестованного экс-главы Билясувара критическое

Состояние экс-главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева, заразившегося коронавирусом, остается тяжелым. Он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщили в Центральном таможенном госпитале

Согласно сообщению, Гулиев уже десять дней как подключен к аппарату ЭКМО, его состояние остается тяжелым.

Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в апреле прошлого года. Ему были предъявлены обвинения по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2. (повторное получение взятки) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Предварительное следствие по делу завершено, для дальнейшего рассмотрения дело направлено в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям.

Так как Гулиев заразился коронавирусом, он был переведен из Астаринского СИЗО в Центральный таможенный госпиталь.