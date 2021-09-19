Компания BP начинает плановое техническое обслуживание на платформе «Чираг» на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), говорится в сообщении компании, которая является оператором проекта разработки АЧГ.

По данным компании, в соответствии с планом добыча на платформе «Чираг» будет приостановлена 23 сентября примерно на 25 дней, чтобы обеспечить эффективное техническое обслуживание, инспекцию и выполнение проектных работ.

«Это обычная программа, этап планирования которой начался в 2020 году. Эти мероприятия включены в Годовую рабочую программу и бюджет на 2021 год. Остановка работы платформы также учитывается в годовом прогнозе добычи. Добыча с других платформ на АЧГ, а также с платформ на месторождении «Шахдениз», операции Сангачальского терминала и экспортные операции через Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса и Южно-Кавказский трубопровод будут продолжаться в обычном режиме», - говорится в сообщении.