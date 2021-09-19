АБР: Прогнозы по темпам роста ВВП в Азербайджане самые низкие среди стран Южного Кавказа

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Азиатский банк развития (АБР) немного повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 2021 год — до 2,2% с прежних ожиданий в 1,9%, и не исключает роста азербайджанской экономики в 2022 году на уровне 2,5% — следует из опубликованного в среду «Asian Development Outlook 2021 Update». Основные выдержки из доклада приводит ИА «Туран». Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6% (ранее ждали рост в 3,4%), а на 2022 год — 4%. В объяснении АБР по своим уточненным прогнозам на 2021-22 годы указано, что в Азербайджане благодаря высоким мировым ценам на углеводороды стали «более высокими доходы от нефти и газа, обозначился рост доходов домашних хозяйств и внутренний спрос, и это обновление ситуации повысило ожидания по росту ВВП на 2021 год и сохранило его на 2022 год».

Позитивным в текущем году АБР называет рост розничных продаж в нефтяном секторе, значительное увеличение производственной сферы за счет роста выпуска продуктов питания, переработки и нефтехимии. В секторе услуг наметился рост за счет восстановления перевозок и деятельности розничной торговли. «Рост в сельском хозяйстве ускорился благодаря росту производства сельскохозяйственных культур и увеличению поголовья скота». — отмечает АБР. По оценкам банка, на снижение объема инвестиций в страну в текущем году влияет спад инвестиций в крупные нефтегазовые проекты. Вместе с тем чистый экспорт Азербайджана растет благодаря высоким мировым ценам на углеводороды, а импорт стал падать. «К середине августа 2021 года 23% населения страны получило вторую дозу вакцины от COVID-19, что позитивно повлияло на экономическое возрождение Азербайджана», — отмечено в отчете АБР. Любопытно, что прогнозы по темпам роста ВВП в Азербайджане от АБР — самые низкие среди стран Южного Кавказа, по Грузии банк ожидает в 2021 году рост экономики на 6% и на 6,5% — в 2022 году, а по Армении — 3% в 2021 году и 3,5% — в 2022 году (!). Что же касается инфляции, то в банке считают, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 4,5% (апрельский прогноз – 3,5%), но замедлится до 3% в 2022 году (сохранение прежних ожиданий). Правительство говорит об инфляции в 4,9% в 2021 году и 3,6% на 2022 год. «Инфляция ускорилась до 4,3% в годовом исчислении в первом полугодии 2021 года по сравнению с 3% в январе-июне 2020 года. На 4,9% в текущем году выросли цены на продукты питания, на 3,9% на прочие товары и на 3,5% на услуги. Основными драйверами инфляции стали и рост транспортных расходов, повышение тарифов на топливо. Обменный курс маната оставался неизменным. Несмотря на более высокую инфляцию в 2021 году, процентная ставка Центрального банка оставалась на уровне 6,25% с декабря 2020 года (изменилась в начале сентября до 6,5%). Все эти нюансы учтены при прогнозировании инфляции на 2021-22 годы», — отмечено в документах АБР.