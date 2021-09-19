АБР: Прогнозы по темпам роста ВВП в Азербайджане самые низкие среди стран Южного Кавказа
Азиатский банк развития (АБР) немного повысил прогноз по темпам роста ВВП Азербайджана на 2021 год — до 2,2% с прежних ожиданий в 1,9%, и не исключает роста азербайджанской экономики в 2022 году на уровне 2,5% — следует из опубликованного в среду «Asian Development Outlook 2021 Update». Основные выдержки из доклада приводит ИА «Туран».
Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6% (ранее ждали рост в 3,4%), а на 2022 год — 4%.
В объяснении АБР по своим уточненным прогнозам на 2021-22 годы указано, что в Азербайджане благодаря высоким мировым ценам на углеводороды стали «более высокими доходы от нефти и газа, обозначился рост доходов домашних хозяйств и внутренний спрос, и это обновление ситуации повысило ожидания по росту ВВП на 2021 год и сохранило его на 2022 год».
Позитивным в текущем году АБР называет рост розничных продаж в нефтяном секторе, значительное увеличение производственной сферы за счет роста выпуска продуктов питания, переработки и нефтехимии. В секторе услуг наметился рост за счет восстановления перевозок и деятельности розничной торговли.
«Рост в сельском хозяйстве ускорился благодаря росту производства сельскохозяйственных культур и увеличению поголовья скота». — отмечает АБР.
По оценкам банка, на снижение объема инвестиций в страну в текущем году влияет спад инвестиций в крупные нефтегазовые проекты.
Вместе с тем чистый экспорт Азербайджана растет благодаря высоким мировым ценам на углеводороды, а импорт стал падать.
«К середине августа 2021 года 23% населения страны получило вторую дозу вакцины от COVID-19, что позитивно повлияло на экономическое возрождение Азербайджана», — отмечено в отчете АБР.
Любопытно, что прогнозы по темпам роста ВВП в Азербайджане от АБР — самые низкие среди стран Южного Кавказа, по Грузии банк ожидает в 2021 году рост экономики на 6% и на 6,5% — в 2022 году, а по Армении — 3% в 2021 году и 3,5% — в 2022 году (!).
Что же касается инфляции, то в банке считают, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составит 4,5% (апрельский прогноз – 3,5%), но замедлится до 3% в 2022 году (сохранение прежних ожиданий).
Правительство говорит об инфляции в 4,9% в 2021 году и 3,6% на 2022 год.
«Инфляция ускорилась до 4,3% в годовом исчислении в первом полугодии 2021 года по сравнению с 3% в январе-июне 2020 года. На 4,9% в текущем году выросли цены на продукты питания, на 3,9% на прочие товары и на 3,5% на услуги. Основными драйверами инфляции стали и рост транспортных расходов, повышение тарифов на топливо. Обменный курс маната оставался неизменным. Несмотря на более высокую инфляцию в 2021 году, процентная ставка Центрального банка оставалась на уровне 6,25% с декабря 2020 года (изменилась в начале сентября до 6,5%). Все эти нюансы учтены при прогнозировании инфляции на 2021-22 годы», — отмечено в документах АБР.
В Армении инфляция в 2021 году ожидается в 2,5%, на 2022 год прогноз в 3%, а по Грузии АБР ожидает инфляцию в 3,5%, в 2022 году - 4%.
Благодаря наличию углеводородов, ситуация с платежным балансом Азербайджана гораздо лучше, чем у Армении и Грузии, в которых ожидается его дефицит.
По оценкам АБР, профицит платежного баланса Азербайджана по итогам 2021 года составит 7% ВВП (апрельский прогноз - 3,9% ВВП), в 2022 году – 8,1% ВВП (апрельский прогноз - 5,5% ВВП).
«Счет текущих операций в первом квартале 2021 года достиг профицита, равного 5,6% ВВП и тенденция продолжается. Благодаря повышению цен на нефть положительное сальдо торговли удвоилось с 1,5 млрд долларов в первой половине 2020 года до 3,1 миллиарда долларов по данным на июль 2021 года, поскольку экспорт подскочил на 33%. Импорт вырос всего на 5,5% благодаря машинам, оборудованию и металлам. Что касается прогнозов на 2021 год, то неожиданно высокая мировая цена на нефть должна компенсировать снижение объемов экспорта Азербайджана. В итоге это влияет на наш прогноз роста профицита текущего счета в 2021 году и в 2022 году», — отмечает АБР.
По данным Центробанка, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие 2021 года составил $1 млрд 878,4 млн (рост в 3,1 раза к январю-июню 2020 года).
Причем профицит по нефтегазовому сектору в первом полугодии 2021 года составил $4,6 млрд (рост на 40,7%), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $2,7 млрд (рост на 1,8%).
Средняя цена на нефть в январе-июне 2021 года составила $57,7 за баррель против $41,8 годом ранее.
По данным ЦБА, в январе-июне 2021 года объем внешнеторгового оборота составил $13,2 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $3,5 млрд (рост на 52,2%). При этом 13,6% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 86,4% - на страны дальнего зарубежья.
В структуре экспорта, объем которого составил $8,4 млрд (рост на 18%), нефтегазовый экспорт составил $7,3 млрд (рост на 17,8%). При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $5,9 млрд, включая экспорт нефти - $5,6 млрд.
В структуре импорта, объем которого составил $4,8 млрд (рост на 0,9%), на потребительские товары пришлось $2,4 млрд (включая $806 млн – продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в январе-июне 2021 года составил $0,4 млрд, или 9,1% всего импорта.
Председатель правления ЦБ Эльман Рустамов ранее заявил, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2021 году превысит $3 млрд при средней цене на нефть на уровне $65 за баррель.
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2020 год составил $227,6 млн, или 0,5% ВВП против профицита в $4 млрд 364,9 млн за 2019 год. Дефицит был обусловлен более низкой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2020 году составила $41 за баррель против $64 годом ранее) и сокращением объема экспорта в рамках сделки ОПЕК+.